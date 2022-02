W przeciwieństwie do realnego złota, „cyfrowe”, jak określany bywał wcześniej bitcoin, tanieje w momencie ucieczki inwestorów do “bezpiecznych przystani” po ataku Rosji na Ukrainę, informuje The Independent.

Według Coindesk, bitcoin tanieje obecnie o 9,75 proc. do 35041,62 USD. Jego kurs spadał wcześniej nawet do 34338,57 USD. Tymczasem cena uncji złota rośnie o 3,3 proc. do 1972,90 USD i jest najwyższa od ponad roku.