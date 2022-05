Podczas handlu na azjatyckich giełdach notowania bitcoina traciły około 5 proc. s chodząc do niemal 29 700 USD. Tymczasem w niedzielę kurs kształtował się na poziomie 31 400 USD.

Z kolei ether, druga co do wielkości kryptowaluta, spadła w poniedziałek o 5,6 proc. do około 2000 USD.

Szef Banku Francji Francois Villeroy de Galhau powiedział w poniedziałek, że aktywa kryptograficzne mogą zakłócić międzynarodowy system finansowy, jeśli nie zostaną uregulowane i będą traktowane w spójny i odpowiedni sposób we wszystkich jurysdykcjach.

Natomiast inny przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego, Fabio Panetta ostrzegł, że stablecoiny są podatne gwałtowne odpływy kapitału i inwestorów, choć w ich przypadku wahania wyceny są mocno ograniczone lub minimalne.