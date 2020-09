Biura rosną, chętnych nie brakuje

Jeszcze na przełomie marca i kwietnia w Polsce było 2,2 mln m kw. wolnych powierzchni biurowych.

Z danych Real Estate Digital Data (REDD) wynika, że od tego czasu powierzchnia ciągle rośnie, ale są też chętni na wynajem. — Warto zwrócić uwagę, że po dużych i nierównomiernych zmianach w okresie wakacyjnym we wrześniu obserwujemy zbilansowane ruchy zwolnień powierzchni i nowych umów najmu, które w ujęciu dziennym poruszają się w zakresie -3500 do +3500 m kw. — mówi Judyta Bartnicka, analityczka REDD. W okresie od 14 sierpnia do 14 września najwięcej nowych umów podpisano w Warszawie — 212. Drugi na podium jest Wrocław z 45 transakcjami, a trzecie Katowice z 33. Tylko 12 transakcji w ostatnim miesiącu sfinalizowano Gdańsku.