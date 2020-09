Biznes idzie do lasu

Globalne koncerny, jak Google czy Amazon, sadzą drzewa dla klimatu, a polskie firmy? Lasy Państwowe mają dla nich ofertę

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych to jedno, a rekompensowanie tego, co firma wyemitowała w swojej historii, to drugie. Globalne koncerny coraz częściej łączą oba te podejścia, a firmy polskie? Sprawdzamy.