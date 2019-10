Lato dobiegło końca, a my powoli przyzwyczajamy się do jesiennej szarówki. Są jednak tacy, którzy już rozpoczęli przygotowania do sezonu narciarskiego i odliczają dni, tygodnie do pierwszych zimowych wypadów na stok. I dla nich właśnie jest ten tekst.

Born on Board to polska marka, która powstała z miłości do snowboardu i doświadczenia w branży optycznej. Od 2017 r. firma Pawła Jaworskiego tworzy gogle dla całej rodziny.