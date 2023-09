Biznes, wybory parlamentarne i... sztuczna inteligencja. Rusza XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Politycy i przedsiębiorcy z całego świata już kolejny raz spotkają się w Karpaczu, by rozmawiać o sprawach ważnych dla Polski i całej Europy. Mimo ważnych rozmów o polityce i biznesie, nie zabraknie także miejsca na dyskusje o nauce i kulturze.

Uczestnicy tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu będą mieli okazję uczestniczyć w blisko 470 panelach dyskusyjnych. U podnóża Śnieżki rozstrzygać się będą ważne sprawy międzynarodowe, które od wielu lat inspirują gości do wielu innowacyjnych działań.

Jednym z paneli dotyczących spraw międzynarodowy będzie dyskusja na temat planu odbudowy Ukrainy. Rosyjska agresja na suwerenny kraj całkowicie zmieniła stosunki polityczne i gospodarcze Europy. Choć wojna w Ukrainie wciąż trwa, ukraiński rząd już ogłosił zamiar rozpoczęcia pierwszego etapu odbudowy. Podczas panelu ,,Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją” prelegenci będą zastanawiać się nad wyzwaniami związanymi z procesem wsparcia odbudowy Ukrainy, w tym, czy istnieje możliwość stworzenia wspólnej platformy zapewniającej koordynację pomocy z Unii Europejskiej i innych państw świata. Swoją obecność potwierdzili między innymi Teresa Czerwińska z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Galyna Janchenko – Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, Sekretarz Rady Inwestycyjnej ds. odbudowy Ukrainy.

Sprawy przeniosą się także na grunt lokalny. Wrzesień to czas trwania kampanii wyborczej, w której politycy nie ustają. Wielu z nich określa, iż nadchodzące wybory będą ,,najważniejsze”. Jednak jakich wyborów mogą dokonać Polacy? Co jest dla nich najważniejsze? Czy rosyjska dezinformacja może mieć wpływ na przebieg kampanii? O tym w panelu ,,Wybory Polaków - co okaże się dla nich najważniejsze w 2023 roku?” porozmawiają między innymi Prof. Ewa Marciniak – Dyrektor Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS), Robert Raczyński – Prezydent Miasta Lublina oraz Prof. Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego.

XXXII Forum Ekonomiczne to także miejsce na inne ważne społecznie tematy. Do takich niewątpliwie zaliczyć można sztuczną inteligencję, która dokonała rewolucji w licznych branżach. Wielu jednak obawia się, jak algorytmy wpłyną na życie ludzi. Czy rzeczywiście wolność człowieka jest zagrożona? Czy przyszłość społeczna jest zagrożona kontrolą ze strony zaawansowanej technologii? A może jest zupełnie inaczej i sztuczna inteligencja pozwoli ludziom na bardziej ergonomiczne życie? O tym i wielu innych kwestiach związanych z rozwojem technologii w panelu „Algorytm strachu, czy strach przed algorytmem?” swoje opinie wyrażą między innymi Witold Tabaka – Redaktor Capital24.tv, Andres Kütt – Ekspert Cyber4Dev z Estonii i Anna Jupowicz-Ginalska - Adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.