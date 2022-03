Narodowy Bank Polski w piątek rano interweniował na rynku walutowym, poinformował Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

Agencja przypomniała, że była to już trzecia interwencja NBP w tym tygodniu spowodowana osłabieniem złotego do poziomu z 2009 roku. Wskazuje, że ograniczyło to osłabienie polskiej waluty, której wartość spadała już do 4,868 za euro wcześniej w piątek. Obecnie złoty słabnie o 0,9 proc. do 4,8484 za euro.