Bloomberg: za NFT Melanii Trump zapłacili sprzedający

NFT to oryginalne dobra cyfrowe bazujące na blockchainie. W ubiegłym roku nastąpiła eksplozja popularności tego rodzaju aktywów. Na ich sprzedaż zdecydowało się wielu celebrytów, m.in. żona byłego prezydenta Donalda Trumpa, która zadeklarowała, że przeznaczy część pieniędzy ze sprzedaży NFT na cele edukacyjne.

Seria transakcji w blockchainie Solana wskazuje, że kryptowaluty użyte do zakupu NFT Melanii Trump pochodziły z portfela należącego do podmiotu, który wystawił kolekcję na sprzedaż, ustalił Bloomberg News. Ujawnił, że 23 stycznia cyfrowy portfel wskazany jako twórca NFT przetransferował 372.657 USDC do drugiego portfela, który następnie przesłał 1800 SOL na trzeci adres, który z kolei został ogłoszony na stronie internetowej Melanii Trump jako zwycięzca aukcji. Wartość transakcji w momencie zawarcia wynosiła ok. 170 tys. USD.

Melania Trump, fot. Bloomberg

Biuro byłej pierwszej damy poinformowało Bloomberga, że „transakcja została przeprowadzona na rzecz strony trzeciej”.