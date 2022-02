BM Pekao zawiesił rekomendację dla ukraińskiej spółki

Krzysztof Kozieł, analityk BM Pekao, zawiesił rekomendację dla akcji IMC.

“W związku z rozwijającym się konfliktem militarnym na Ukrainie, który prowadzi do wzrostu ryzyka geopolitycznego, a tym samym niepewności co do realizacji naszych prognoz finansowych, zmieniamy rekomendację dla akcji spółki IMC z „Kupuj” do „Zawieszona”. Tym samym, informujemy, że nasze tezy inwestycyjne, w tym rekomendacja, prognozy i cena docelowa zawarte w naszych poprzednich rekomendacjach nie powinny być uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dot. akcji spółki IMC“ - napisano w raporcie z 24 lutego.