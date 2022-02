BMW powiększy swój pakiet udziałów z 50 do 75 proc. na co zezwoliły chińskie władze. Pozwoli to na odnotowanie jednorazowego efektu w kwocie od 7 do 8 mld EUR dla głównego segmentu motoryzacyjnego monachijskiego koncernu.

Równocześnie do 2040 r. przedłużona została umowa o współpracy z Brillance. Chiński rynek jest największym w strukturze sprzedaży BMW generując w 2021 r. około 1/3 globalnych dostaw.

Informacja została pozytywnie przyjęta przez giełdowych inwestorów, doprowadzając do ponad 2,7 proc. zwyżki ceny walorów na parkiecie we Frankfurcie.