Bolt testuje nagrywanie dźwięku w trakcie przejazdu. W ciągu miesiąca usługa będzie dostępna w całej Polsce [WIDEO]

- Zarówno pasażer, jak i kierowca, mają możliwość rozpoczęcia nagrywania dźwięku w trakcie przejazdu. W dowolnym momencie. Nagrywanie musi być zainicjowane przez użytkownika, nie dzieje się to automatycznie w momencie rozpoczęcia przejazdu – mówi Paweł Kuncicki, country manager Bolt w Polsce. Usługa testowana jest na razie w czterech miastach, w ciągu miesiąca ma być dostępna już w całej Polsce. Do tej pory użytkownicy zarejestrowali kilkaset nagrań, a ok. 10 proc. z nich trafiło do Bolta w celu sprawdzenia. Więcej na ten temat w materiale wideo.

