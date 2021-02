Borys: polski rynek funduszy Venture Capital przeżywa bezprecedensowy rozwój

Polski rynek funduszy typu Venture Capital (VC), między innymi dzięki zaangażowaniu PFR Ventures, przeżywa bezprecedensowy rozwój, a skala inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła dziesięciokrotnie - poinformował podczas poniedziałkowej wideokonferencji prezes PFR Paweł Borys.

“Między innymi dzięki wzmocnieniu ekosystemu funduszy Venture Capital w Polsce, aktywności PFR Ventures, polski rynek Venture Capital przeżywa bezprecedensowy, biorąc pod uwagę historię, rozwój. Skala inwestycji na tym rynku w ostatnich trzech latach wzrosła aż dziesięciokrotnie” - powiedział Borys.

“Widać, że 2020 rok, pomimo pandemii, był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o wartość inwestycji w spółki w segmencie Venture Capital. Wielkość tych inwestycji wyniosła ponad 2 mld zł” - dodał.

Prezes PFR podkreślił, że na polskim rynku Venture Capital spółki mogą otrzymać finansowanie od momentu startu, przez okres ekspansji, aż do etapu dojrzałości, kiedy finansowanie można pozyskać z funduszy Private Equity.

Dodał, że Polska stała się liderem rynku Venture Capital i Private Equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

“Łączna skala transakcji na tym rynku w okresie ostatnich ośmiu lat to ponad 1 tys. 100 transakcji. Na kolejnych rynkach to skala kilkukrotnie niższa. Pomimo kryzysu wywołanego pandemią, w 2020 roku liczba transakcji na polskim rynku Venture Capital przekroczyła 340, z czego ponad jedna trzecia tych inwestycji jest finansowana z funduszy, w których inwestorem jest PFR Ventures” - zaznaczył Borys.

Zdaniem Borysa w Polsce można wytypować dziesięć spółek, które mają szansę przekroczyć 1 mld dolarów rynkowej wartości i z powodzeniem konkurować na rynku międzynarodowym.

"Uważamy, że w Polsce można sporządzić listę dziesięciu spółek z szansą na polskiego jednorożca, czyli spółkę, która ma szansę w perspektywie najbliższych lat osiągnąć wartość rynkową powyżej 1 mld dolarów. Są tutaj spółki takie jak Docplanner, ICEYE, Brainly, Booksy, Cosmose ale i kilka innych" - stwierdził szef PFR.

Borys powiedział, że fundusze Venture Capital, w których głównym inwestorem jest PFR, angażują swój kapitał głównie w rozwiązania dla przemysłu, usług, dla większych korporacji. “Jest to jedna czwarta inwestycji z naszych funduszy” - dodał.

Borys powiedział też, że PFR planuje zaangażować sie w branże związane z energetyką aby wspierać proces transformacji energetycznej.

Z prezentacji przedstawionej przez prezesa PFR Ventures Macieja Ćwikiewicza wynika, że fundusz ten zainwestował w 41 fundusze Venture Capital i Private Equity. Aby je utworzyć trzeba było przejrzeć 335 aplikacji. "To ogrom pracy, którą wykonał zespół, który zbudowaliśmy w ciągu ostatnich lat. To jeden z najbardziej profesjonalnych zespołów w Europie" - podkreślił Ćwikiewicz.

W ramach wspomnianych 41 zespołów, 14 to międzynarodowe zespoły w zarządzające. "Łącznie na inwestycje mamy dostępne 2,8 mld zł. Sądzimy, że sukcesywnie będą te pieniądze inwestowane. Natomiast na branżę private equity ta suma, łącznie z inwestorami prywatnymi, jest jeszcze większa, to jest niecałe 7 mld zł" - powiedział.

"Działalność PFR przyczynia się do stabilizacji rynku i tego, że napływ, dostępność pieniędzy dla młodych firm jest nieprzerwana" - zapewnił. "Sądzimy, że ta tendencja będzie kontynuowana i utrzymana w kolejnych latach" - powiedział.

Poinformował, że wśród funduszy VC jest kilka, które nie rozpoczęły inwestycji. One przeczesują rynek w poszukiwaniu swoich inwestycji i uruchomiają procesy inwestycyjne. "Dlatego możemy spokojnie spodziewać się, że trend wzrostowy związany z inwestycjami na polskim rynku VC będzie nadal podtrzymywany" - ocenił.

Z informacji Ćwikiewicza dotyczących funduszy Private Equity wynika, że w ostatnich dwóch latach PFR zainwestował w trzy fundusze, a w ostatnich miesiącach w dodatkowe cztery nowe fundusze. Ćwikiewicz zaznaczył, że to profesjonalne, duże fundusze o historycznie bardzo dobrych stopach zwrotu.

Prezes PFR Ventures przekazał informację o tym, jak radzą sobie fundusze ze "starego portfela" Krajowego Funduszu Kapitałowego.

"Te fundusze nie inwestują już w nowe spółki, natomiast nadal posiadają portfel inwestycyjny, z którego stopniowo będą wychodzić. Zakładamy, że wszystkie te fundusze wyjdą ze swoich inwestycji do roku 2025. Do tej pory spieniężyły 40 proc. z 212 spółek, w które historycznie zainwestowały. Na tych wyjściach te fundusze zarobiły w ujęciu pieniężnym około 40 proc. Oczywiście są też w portfelu spółki, którym się nie powiodło, które upadły" - zaznaczył.

Dodał, że są też takie, które stopy zwrotu mają bardzo dobre, wśród dziesięciu najlepszych wyjść były takie, w których kapitał udało się pomnożyć od trzech do ponad 30 razy.

Podsumowując konferencję Paweł Borys podkreślił, że obszar inwestycji w fundusze jest dla PFR jednym z podstawowych obszarów strategii.

"Będziemy w najbliższych latach chcieli zwiększać skalę tych inwestycji po to, aby zapewnić bardzo dobry dostęp do finansowania właśnie na młode projekty technologiczne, dla firm znajdujących się na etapie ekspansji, w różnych segmentach tego rynku" - zapowiedział.

"Będziemy chcieli nadal rozwijać kompetencje i mamy nadzieję, że polski rynek będzie regionalnym centrum, jeżeli chodzi o branżę Venture Capital i Private Equity. To też przełoży się na firmy, które osiągną międzynarodowy sukces, staną się polskimi jednorożcami. Powstaną polskie technologie, dzięki którym rzeczywiście staniemy się coraz bardziej zaawansowanym rynkiem z globalnymi markami" - dodał.

PFR Ventures zainwestowało w 59 funduszy Venture Capital i Private Equity. Wsparły one łącznie blisko 400 przedsiębiorstw kwotą przekraczającą 3,5 mld zł. 1,3 mld zł trafiło do innowacyjnych, młodych start-upów a 2,3 mld zł to finansowanie zapewnione dla dojrzałych firm.