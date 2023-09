Borys: program finansowania inwestycji z KPO jest realizowany zgodnie z założeniami

Program finansowania inwestycji z KPO jest realizowany zgodnie z założeniami - powiedział PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Szef PFR zapewnił, że mimo braku środków KE, program finansowania inwestycji z KPO jest realizowany zgodnie z założeniami. "W tej chwili wszystkie instytucje, które odpowiadają za wdrażanie KPO mają dostęp do tych środków" - powiedział podczas 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dodał, że zgłoszono kilkadziesiąt programów, a PFR wypłacił ok. 4 mld zł, natomiast do końca roku będzie to ok. 10 mld zł.

"Zakładam, że w przyszłym roku może to być 30-40 mld zł, a już w najbliższych miesiącach procesy inwestycyjne bardzo przyśpieszą" - wskazał. Przykładem realizowanych programów jest m.in. udostępnienie komputerów dla uczniów, procesy inwestycyjne w linie kolejowe, czy wcześniej, w infrastrukturę żłobkową. Wyjaśnił, że dynamika inwestycji wynosi ostatnio ok. 8 proc. i są one obecnie motorem polskiej gospodarki. "Jest to zdrowy wzrost, bo spadek konsumpcji jest potrzeby, żeby obniżyć inflację" - wskazał.

Pytany o perspektywy na przyszły rok, powiedział, że w roku 2024 kończy się realizowana obecnie unijna perspektywa finansowa, a zaczyna kolejna, co zwykle powoduje wyhamowanie inwestycji. Z drugiej strony - jak mówił - realizowany jest Program Inwestycji Strategicznych BGK, którego skala jest na tyle znacząca, że znacząco przyśpieszy procesy inwestycyjne w samorządach. "Jeśli nic złego nie wydarzy się, to w efekcie inwestycje pozostaną na tym samym poziomie co obecnie, albo lekko przyśpieszą" - powiedział. "Przy wzroście konsumpcji powinno to się przełożyć na 2-3 proc. wzrost PKB w 2024 roku" - ocenił.

Prezes powiedział również, że zgodnie z prawem, PFR musi zapewnić środki na realizację KPO i jeśli wypłaty z KE opóźnią się to Fundusz będzie musiał znaleźć pieniądze z innych źródeł niż zwroty z firm z tarczy finansowej. "W przyszłym roku planujemy spłatę 17 mld zł obligacji wyemitowanych w czasie pandemii i od tego czasu nie zwiększaliśmy naszego zadłużenia" - wskazał. Dodał, że jeżeli zajdzie potrzeba, to "będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo finansowania KPO w inny (niż obecnie - PAP) sposób".

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu ma być przeznaczona na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (21,3 proc.).