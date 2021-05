Mamy szansę na średnioroczne tempo wzrostu w przedziale miedzy 4 - 5 proc. w najbliższych trzech latach - ocenił w środę w trakcie kongresu Impact '21 prezes PFR Paweł Borys. "Przed nami dość silne odbicie w polskiej gospodarce; mamy szansę na 5-proc. wzrost PKB w tym roku" - dodał.

"Myślę, że mamy szansę na takie średnioroczne tempo wzrostu w przedziale między 4-5 proc. w najbliższych trzech latach. Będzie to zapewne jedna z najwyższych dynamik wzrostów w Unii Europejskiej, taki właśnie trwały powrót na ścieżkę wzrostu" - powiedział Borys.

Paweł Borys, fot. Marek Wiśniewski

Jak zauważył, Polska wychodzi z pandemii ze stabilnymi finansami publicznymi. "Nie ma nic lepszego dla finansów publicznych, niż szybki powrót do wzrostu. Te kraje, które mają duży dług i jednocześnie słaby wzrost, to - niestety - będą miały problemy. U nas, wydaje mi się, że ten dług, który wzrósł podczas pandemii, szybko będzie spłacony" - powiedział szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zdaniem Borysa, pierwszy kwartał był trudny pod względem zdrowotnym - zarówno ze względu na walkę z pandemią, jak i gospodarczo. "Natomiast już ostatnie miesiące i dane płynące z gospodarki pokazują, że rzeczywiście przed nami dość silne odbicie w polskiej gospodarce. Ja uważam, że mamy szansę na tę piątkę, czyli 5-proc. wzrost PKB w tym roku" - powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że będzie to możliwe, "przy założeniu, takim, że pandemia się wycofuje, gospodarka we wszystkich sektorach wraca już do normalnej aktywności". "Będziemy mieli taki efekt zakładam odłożonej konsumpcji, euforii po pandemii, ludzie chętnie będą kupowali, konsumowali usługi. I to będzie powodowało, że rzeczywiście możemy się liczyć z bardzo silnym wzrostem" - dodał.