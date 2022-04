Borys: tarcza dla pogranicza być może na przełomie czerwca i lipca

Chcielibyśmy, aby tarcza dla pogranicza, po zgodzie KE, była uruchomiona na przełomie czerwca i lipca - stwierdził we wtorek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jak dodał, pomoc w ramach tej tarczy to ok. kilkudziesięciu mln zł.

Jak wskazał Paweł Borys podczas wtorkowej konferencji prasowej, "nad tarczą dla pogranicza prace prowadzone są wspólnie przez PFR i MRiT". Prezes PFR dodał, że resort rozwoju i technologii złożył wniosek do KE o zgodę na udzielenie takiej pomocy publicznej.