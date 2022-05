Pokonując grawitację wielkiej masy

Mocne przedramię pomaga, ale zazwyczaj o sukcesie na trudnej drodze decyduje to, co dzieje się w głowie. Jeśli nie przełamiesz strachu, skupiając się na ruchu, i nie nauczysz się podejmować szybkich i odważnych decyzji, wyciągając wnioski z porażek, to odpadniesz i nie pokonasz ściany – tak o swojej pasji do wspinaczki skalnej i o tym, co ma wspólnego ze start-upami, opowiada prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki, prezes QNA Technology.