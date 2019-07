BOŚ i PGNiG będą współpracować przy wymianie ogrzewania na gazowe

Bank Ochrony Środowiska uruchamia pożyczki na wymianę systemu ogrzewania na gazowe. Program obejmie obecnych, jak i przyszłych klientów PGNiG Obrót Detaliczny. O pożyczkę można będzie się ubiegać także za pośrednictwem PGNiG.

Obie firmy zaprezentowały ofertę „Pełnym Oddechem” w środę. Obecni klienci PGNiG OD będą mogli wniosek po pożyczkę złożyć w oddziale BOŚ, telefonicznie lub przez internet. Podstawą do ubiegania się o nią jest faktura za gaz. Zainteresowani ofertą, którzy nie są klientami PGNiG OD mogą w punktach obsługi klienta spółki podpisać umowę na dostawy gazu oraz deklarację przystąpienia do programu z BOŚ.

Kwota pożyczki może wynieść do 10 tys. zł, roczna realna stopa oprocentowania to 6,49 proc, okres spłaty to do 10 lat. Oferta banku przewiduje, że na cele wymiany ogrzewania, termomodernizacji, budowy przyłącza gazowego trzeba przeznaczyć nie mniej niż połowę pożyczki. Cel pozostałej części może być dowolny.

Prezes BOŚ Bogusław Białowąs podkreślił, że wspólna z PGNiG OD oferta uzupełnia szeroką gamę EKO-kredytów, oferowanych przez Bank.

Jak ocenił prezes PGNiG OD Henryk Mucha, sukces dotychczasowych programów pokazuje, że Polacy chcą korzystać z gazu do ogrzewania. Stąd kolejna oferta. Prezes przypomniał m.in. działania edukacyjne, takie jak kampania „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”. Do programów zgłosiły się 163 gminy, seria lekcji o powietrzu w ponad 500 szkołach, lekcje pokazowe w 16 miastach - wymieniał Mucha.

W maju zakończył się poprzedni program PGNiG OD - dofinansowania wymiany ogrzewania na gazowe dla klientów. Jak podkreślał Mucha akcja cieszyła się dużą popularnością, pula 12 tys. dofinansowań na prawie 16 mln zł została wyczerpana. 10 tys. dofinansowań opiewało na 1000 zł, 2 tys. - na 3 tys. zł i prawo do nich mieli posiadacze Karty Dużej Rodziny. 58 proc. beneficjentów tego programu to obecni klienci PGNiG OD, 42 proc. to klienci nowi. Mucha zwrócił uwagę, że udało się przekonać wielu odbiorców, którzy używają gazu wyłącznie do gotowania, aby przeszli na ogrzewanie gazowe.

Prezes PGNiG OD wskazał też, że najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w regionach, gdzie problem zanieczyszczeń jest największy. 75 proc. to Polska południowa i południowo wschodnia - zaznaczył.

Jak ocenił Mucha, takie wyniki skłaniają do dalszej aktywności, dodał, że spółka ma już ponad 60 umów z gminami, najbardziej narażonymi na zanieczyszczenie, i wspólnie z lokalnymi władzami namawia do paliwa gazowego.

Prezes PGNiG OD podał przykład podkrakowskiej Skawiny, gdzie w 2016 r. z gazu korzystało 38 proc. mieszkańców, a w 2018 r. było to już 75 proc. „To pokazuje, że współpraca firm gazowych, samorządów i instytucji finansowych ma sens” - ocenił.