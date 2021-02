Raphael Bostic, przewodniczący Banku Rezerw Federalnych (Fed) z Atlanty uważa, że nawet w przypadku mocnego odbicia gospodarczego w tym roku, władze monetarne raczej nie będą skłonne do ograniczenia zakupów obligacji, informuje Reuters.

W jego opinii, choć – jak sam oczekuje - gospodarka zostanie mocno pobudzona przez program szczepień przeciw Covid-19, jednak Fed nadal będzie musiał utrzymywać, a nawet poszerzyć wsparcie by zapobiec cofnięciu się wzrostowego trendu.

PKB może w 2021 r. wzrosnąć nawet o więcej niż 6 proc., jednak prawdopodobnie nie skłoni to Fed do zmiany podejścia do zakupów obligacji – stwierdził przedstawiciel władz monetarnych.

Ta wypowiedź stoi nieco w kontraście do styczniowego komentarza w którym Bostic zasugerował, że byłby otwarty na szybsza niż oczekuje się zmianę polityki Fed, w przypadku gdy gospodarka mocno odbije.

Podczas ostatniego posiedzenia FOMC (Komitetu Otwartego Rynku – organu Fed odpowiedzialnego za politykę stóp procentowych) utrzymany został bliski zera poziom stóp procentowych oraz program skupu rządowych i zabezpieczanych przez rząd papierów wartościowych w kwocie 120 mld USD miesięcznie.