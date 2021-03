Lael Brainard, jedna z czołowych przedstawicieli amerykańskich władz monetarnych uważa, że Fed musi się uzbroić się w cierpliwość by upewnić się, że założone przez niego cele będą przez rynek trwale osiągnięte, informuje Reuters.

Członkini zarządu Banku Rezerw Federalnych (Fed) podkreśliła, że perspektywy gospodarcze Stanów Zjednoczonych znacznie się poprawiły, ale na razie nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że mamy do czynienia z trwałym ożywieniem, co mogłoby zachęcić władze monetarne do zmiany dotychczasowej polityki monetarnej.

Musimy upewnić się, że cele Fed dotyczące zatrudnienia i inflacji są na właściwej drodze przed rozważeniem zmiany polityki – powiedziała Brainard.

W jej opinii, prognozowany na wiosną wzrost cen napędzający inflację ma prawdopodobnie tymczasowy charakter i osiągnięcie zakładanego przez Fed celu na poziomie 2 proc. będzie wymagało cierpliwości.

Brainard wskazuje też na utrzymująca się słabość na rynku pracy, który stracił w wyniku pandemii około 10 mln miejsc pracy. Na to nałożył się spadek aktywności zawodowej.