Branża e-sportu jest już warta 1,1 mld USD

Wartość branży e-sportu wzrośnie z 1,1 mld USD w 2020 roku do 1,8 mld USD w 2022 roku, wynika z analizy firmy Currys PC World.

W okresie ostatnich pięciu lat przychody e-sportu wzrosły trzykrotnie z 325 mln USD do 1,1 mld USD, a publiczność aż czterokrotnie ze 102 mln do 495 mln, twierdzą eksperci Currys PC World. Zawodnicy e-sportu także zarabiają coraz więcej. Największe nagrody oferowane są w USA, gdzie sięgnęły one w 2019 roku łącznie 41,3 mln USD. Kolejne miejsce zajmują Chiny (18,5 mln USD) i Korea Południowa (16,5 mln USD). Najwięcej dającą zarobić grą w e-sporcie w 2020 roku jest Dota 2, oferująca łączną pulę nagród wysokości 223,3 mln USD. Topowym zespołem e-sportu jest holenderski Team Liquid, który wygrał 1,7 tys. turniejów i zdobył 34,9 mln USD nagród w tym roku.