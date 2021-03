Branża IT wróciła do dwucyfrowych dynamik przychodów. Na jak długo?

W ostatnim kwartale całkowite przychody firm informatycznych (obecnych na giełdzie) wróciły do dwucyfrowej dynamiki w ujęciu rok do roku. Pomimo spadku ogólnych nakładów rozwojowych w gospodarce, nakłady na usługi cyfrowe i oprogramowanie wzrosły. To jest przejaw cyfrowego przyspieszenia wywołanego przez pandemię. Ale czy to przyspieszenie potrwa?

Tą krótką analizą rozpoczynamy w PB Analizy systematyczny monitoring branży informatycznej. Będziemy regularnie, raz w miesiącu, analizować najważniejsze dane determinujące przychody i rozwój firm. Skupiamy się na powiązaniach kondycji branży z sytuacją makroekonomiczną kraju i UE.