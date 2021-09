Branża spożywcza wciąż odczuwa skutki pandemii [WIDEO]

- Mamy do czynienia w tej chwili z ogromną niepewnością. Z przerwanymi łańcuchami dostaw, z istotnymi wzrostami cen surowców, opakowań, spowodowanymi pewną nierównowagą podaży i popytu. I z tym wszystkim muszą zmagać się w tej chwili wszystkie firmy, to nie tylko dotyczy firm spożywczych. Dodatkowo dochodzi element transportu, bo jeśli rok temu płaciliśmy za kontener do USA kilka tysięcy dolarów, to w tej chwili może to być kilkanaście tysięcy dolarów i jeszcze nie ma pewności, że produkt dotrze na czas i na miejsce w określonych warunkach – mówi Marek Moczulski, prezes firmy Unitop.