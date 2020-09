- Branża spożywcza ulega przekształceniom, bo pewne segmenty skorzystały na sytuacji lockdownu, zmianie stylu konsumpcji, stylu życia, na tym, że nie można było wychodzić z domu, więc ludzie mogli i powinni nauczyć się gotować, piec itd. I to są segmenty, które niewątpliwie skorzystały. Inne segmenty, które sprzedawały głównie do kanału HoReCa to oczywiście straciły - mówi Marek Moczulski, prezes firmy Unitop.