Branżowe wyzwania wymagają współpracy

Jeszcze kilka lat temu uważano, że moda nie może być zrównoważona. Dziś jesteśmy przekonani, że przełomowe zmiany w naszej branży są możliwe, a my, nasza planeta i przyszłe pokolenia pilnie tego potrzebujemy.

Ten tekst powstał w ramach projektu ZIELONA GOSPODARKA.

Zobacz więcej ANNA MIAZGA, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP

To właśnie jest fundamentem naszej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020-25 „For People For Our Planet”. Jej nadrzędnym celem jest zmniejszenie emisji CO 2 firmy do 2025 r. o 15 proc. Chcemy to osiągnąć poprzez działania w czterech obszarach: produkcji przyjaznej środowisku, bezpieczeństwa chemicznego produkcji, eliminacji opakowań plastikowych niepodlegających obiegowi zamkniętemu oraz ekologicznych rozwiązań w budynkach centrali i sieci sprzedaży.

Głównym rozwiązaniem wspierającym działania na rzecz ograniczenia zaśmiecania świata jest upowszechnianie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. To trudne wyzwanie, bo musi zawierać w sobie działania nie tylko z zakresu zbiórki odpadów z rynku, ale także technologiczne rozwiązania pozwalające na pełen recykling. W ten sposób możemy przyczynić się nie tylko do zmniejszenia ilości śmieci, ale także wydłużenia życia produktów. Największym wyzwaniem branży odzieżowej są oczywiście odpady tekstylne, czyli używane ubrania, które dzisiaj ze względu na brak technologii oraz ogólnokrajowego systemu zbiórek nie są poddawane recyklingowi. Dlatego w LPP staramy się realizować własne projekty, takie jak zbiórka używanych ubrań od naszych klientów, które przekazujemy potem osobom potrzebującym. Taki system wprowadzimy w naszych wszystkich salonach do 2023 r., dodatkowo zainwestujemy w badania na rzecz pełnego odzysku zasobów z tekstyliów.

Kolejnym problemem dzisiejszego świata jest wszechobecny plastik, który postanowiliśmy istotnie ograniczyć w naszej działalności. Całkowicie wyeliminowaliśmy już jednorazowy plastik z opakowań do wysyłki zamówień online marek Mohito i Reserved, a 100 proc. folii do wysyłki zamówień internetowych marek House, Cropp i Sinsay zamieniliśmy na folię z recyklingu. To pozwoliło zredukować użycie plastiku aż o 250 ton w ciągu dwóch lat. Docelowo do 2025 r. 100 proc. użytego przez nas w opakowaniach plastiku będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. Chcemy to osiągnąć poprzez naukę mądrego zarządzania tworzywami sztucznymi oraz inicjatywę ukierunkowaną na ekonomię cyrkularną.

O ile w poczuciu odpowiedzialności podejmujemy zmiany we własnym modelu biznesowym, o tyle mamy świadomość, że branżowe wyzwania wymagają współpracy i wymiany wiedzy. Dlatego w 2019 r., jako pierwsza polska firma dołączyliśmy do międzynarodowej inicjatywy na rzecz obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem — New Plastics Economy Global Commitment. W tym roku przystąpiliśmy również do Polskiego Paktu Plastikowego, który działając na poziomie lokalnym, włącza się do walki na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych. Jesteśmy przekonani, że doprowadzenie do globalnej zmiany w branży wymaga międzysektorowej współpracy wielu firm, na wielu poziomach.

