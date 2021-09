Brytyjczycy inwestują w polskie matryce poligraficzne

Arden Engraving wyłoży milion euro na rozwój mocy Stamp Systems – rodzimej firmy oferującej m.in. narzędzia dla sektora opakowań.

Brytyjski Arden Engraving i polski Stamp Systems połączyli siły, by rozszerzyć skalę działalności w Europie. Pierwszy z nich tworzy od dwóch dekad tłoczenia i narzędzia do tłoczenia folią na gorąco dla producentów opakowań i etykiet m.in. z Niemiec i USA. Drugi natomiast to powstały w 2019 r. producent kompleksowych narzędzi i matryc poligraficznych dla sektora opakowań, zatrudniający 20 osób. Spółka informuje, że Brytyjczycy zainwestują w jej nowe maszyny oraz technologie 1 mln EUR i podkreśla, że to gigantyczna inwestycja w jej branży.