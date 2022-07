Graff, którego klientami są m.in. rodziny królewskie z Bliskiego Wschodu, ujawnił wypłacenie okupu w bitcoinach związku ze sprawą sądową, którą wytoczył firmie ubezpieczeniowej Travelers Companies. Domaga się, aby zwróciła mu kwotę, którą zapłacił hakerom z grupy Conti. Firma ubezpieczeniowa odmawia.

Bloomberg zwraca uwagę, że rosyjscy hakerzy zgodzili się na okup o połowę mniejszy niż pierwotnie żądali. Co zaskakujące, przeprosili rodziny królewskie z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabiskich i Kataru, których dane wcześniej ujawnili, jednocześnie piętnując w wydanym komunikacie „neoliberalną plutokrację z USA-UK-EU, dokonującą obrzydliwie drogich zakupów w czasie kiedy ich kraje zmagają się z trudnościami gospodarczymi”.

Graff wypłacił okup wysokości 118 bitcoinów na początku listopada ubiegłego roku. Stało się to w momencie kiedy kryptowaluta była bliska rekordowej wartości. Obecnie wartość bitcoinów, które trafiły do hakerów, to niespełna 2,3 mln USD.