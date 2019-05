Brytyjski minister obrony zdymisjonowany za przeciek w sprawie Huawei

Brytyjski minister obrony Gavin Williamson został w środę zdymisjonowany ze stanowiska po wycieku do mediów informacji na temat dyskusji Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. wykorzystania technologii chińskiej firmy Huawei w infrastrukturze sieci 5G.

O decyzji poinformowały służby prasowe Downing Street, zaznaczając w oświadczeniu, że premier Theresa May "straciła zaufanie co do jego zdolności do kontynuowania (pracy) na stanowisku ministra obrony".



Na początku ubiegłego tygodnia media ujawniły przebieg tajnych dyskusji w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podając, że brytyjski rząd zdecydował, iż Huawei nie zostanie zaangażowany do budowy kluczowych elementów infrastruktury 5G, jednak będzie mógł uczestniczyć w tworzeniu mniej istotnych elementów systemu telekomunikacyjnego.



Konserwatywny dziennik "Daily Telegraph" podkreślił wówczas, że wbrew rekomendacjom niektórych ministrów nie zdecydowano o całkowitym wykluczeniu technologii Huawei mimo obaw, iż mogą one posłużyć do zbierania danych wywiadowczych dla władz w Pekinie.



Szczególne obiekcje dotyczące zaangażowania Huawei w budowę brytyjskiej infrastruktury sieci G5 mieli zgłosić ministrowie: spraw wewnętrznych Sajid Javid, spraw zagranicznych Jeremy Hunt, obrony Gavin Williamson i handlu międzynarodowego Liam Fox.



Przeciek do mediów dotyczący szczegółów dyskusji na temat Huawei wywołał duże kontrowersje wśród polityków i mediów, którzy wskazywali na implikacje współpracy z Huawei dla bezpieczeństwa narodowego.



Minister kultury, mediów i sportu Jeremy Wright uznał wręcz, że publikacja tych informacji "jest szkodliwa", ponieważ może utrudnić funkcjonowanie Narodowej Rady Bezpieczeństwa, w której zasiadają m.in. ministrowie i szefowie agencji wywiadowczych.



Brytyjski rząd zapowiedział wówczas przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Jednocześnie podkreślono, że nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie współpracy z Huawei.