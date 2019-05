Budowa Nord Stream 2 będzie opóźniona

Budowa gazociągu Nord Stream 2 będzie opóźniona - wynika z dokumentu opublikowanego na stronie internetowej duńskiej Agencji Energii. Nowy harmonogram zakłada, że gazociąg miałby zostać oddany do użytku najwcześniej na początku drugiej połowy 2020 r., a nie jak dotąd zakładano - do końca br.

Agencja, organ właściwy dla wydania zgody na budowę Nord Stream 2 w Danii, opublikowała dokumentację środowiskową dla wariantu trasy gazociągu na południe od wyspy Bornholm, przez duńską wyłączną strefę ekonomiczną - EEZ (dwie alternatywy).



Dokumenty zostały opublikowane w ramach rozpoczynających się konsultacji publicznych nowej trasy w Danii oraz konsultacji transgranicznych z krajami potencjalnie narażonymi na oddziaływanie środowiskowe, w tym Polską.



W dokumencie przeznaczonym do konsultacji transgranicznych, w tzw. podsumowaniu nietechnicznym (Non-technical) zamieszczono zaktualizowany harmonogram projektu, zakładający oddanie Nord Stream 2 do eksploatacji najwcześniej na początku drugiej połowy 2020. To pierwsze uwzględnienie opóźnienia projektu w oficjalnych dokumentach projektowych.



Tymczasem w dokumentacji środowiskowej z sierpnia 2018 r. dla postępowań w przypadku tzw. trasy północnej, czyli na północ od wyspy Bornholm, również w podsumowaniu nietechnicznym widniał harmonogram, z którego wynikało, że zakończenie inwestycji ma nastąpić do końca 2019 r.



Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Bałtyk (z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech), o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg miał być gotowy do końca 2019 roku i jednocześnie Rosja zamierzała znacznie ograniczyć przesyłanie gazu tranzytem rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Przeciwne budowie Nord Stream 2 są m.in.: Polska, kraje bałtyckie, Ukraina i USA.



Gazociąg ma przebiegać przez wody Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec. Jedynym krajem, który wciąż nie wydał zezwolenia na ułożenie go w swych wodach, jest Dania.