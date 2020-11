Rząd znów zaostrza restrykcje gospodarcze i społeczne: zamyka kina, teatry, muzea, szkoły, hotele i sklepy w galeriach handlowych.

Zgodnie z tym, co pisałem już parę razy — szpitale są tak przeciążone, że na tym etapie nie jest to kwestia wyboru. Teraz główne pytanie brzmi: czy uda się, zgodnie z obecnym założeniem, wyjść z tego lockdownu do początku grudnia. Są przykłady krajów, które sugerują, że jest to możliwe. Łatwo jednak nie będzie.