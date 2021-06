Były prezes PKO BP w radzie nadzorczej Polskiego Standardu Płatności

Zbigniew Jagiełło został powołany do rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK - poinformowała spółka w komunikacie. Jagiełło, to były prezes PKO BP, który to stanowisko pełnił przez 12 lat.

Zbigniew Jagiełło, były prezes PKO BP