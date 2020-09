Były prezes PZU w drużynie Cornerstone

Andrzej Klesyk został partnerem zarządzającym w Cornerstone Partners. Zespół wzmocnili także Andrzej Rojek, Eyal Litwin i Piotr Zajączkowski.

Cornerstone Partners, spółka z sektora private equity, szykuje się do nowych, zakrojonych na skalę europejska projektów. Pierwszy krok w ich kierunku: mocne wzmocnienie zespołu. Firma do współpracy zaprosiła Andrzeja Klesyka, byłego, wieloletniego prezesa PZU. Do Cornerstone wchodzi w roli partnera zarządzającego. Będzie nadzorował działania podnoszące wartość portfela inwestycyjnego spółki. Dobrze znany w środowisku biznesowym menedżer, poza prezesurą w PZU ma na zawodowym koncie także m.in. udział w tworzeniu Inteligo, internetowego banku przejętego przez PKO Bank Polski, czy współpracę z firmami doradczymi McKinsey i The Boston Consulting Group.