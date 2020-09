James Emmett, były szef HSBC w Europie będzie kierował komórką, która ma opracować system płatności kryptowalutą Libra, donosi Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że to kolejny znany przedstawiciel świata finansów zatrudniony w projekcie Libra. W maju przyłączył się do niego Stuart Levey, były szef prawny HSBC i były pracownik amerykańskiego Departamentu Skarbu.

Kierujące z Genewy projektem Libra Association ogłosiło w kwietniu, że ograniczy się on do powiązania libry z poszczególnymi walutami i będzie nadzorowany przez krajowych regulatorów. Pierwotnie zakładano emisję jednego wirtualnego pieniądza bazującego na koszyku różnych walut. Wywołało to jednak zaniepokojenie i niechęć banków centralnych i regulatorów, obawiających się erozji kontroli państw nad swoim pieniądzem w przypadku korzystania z libry przez miliardy użytkowników Facebooka.