Były szef IT PKO BP w CCC

Adam Marciniak zmienia miejsce pracy i poniekąd zawód. Po 17 latach pracy w bankowości przechodzi do retailu.

To może być transferowy hit jesieni. Z naszych ustaleń wynika, że Adam Marciniak, do 13 sierpnia szef IT w PKO BP, wkrótce rozpocznie nową pracę – w zupełnie innej branży. Były bankowiec finalizuje rozmowy z grupą CCC.