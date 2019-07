Cacek kupił 2,5 mln akcji Sfinksa, gotów nabyć kolejne 3 mln

Sfinks poinformował o podpisaniu z prezesem i głównym akcjonariuszem Sylwestrem Cackiem umowy na objęcie 2,5 mln akcji serii P.

Cacek przyjął także ofertę spółki na objęcie kolejnych 3 mln sztuk akcji.

- Podpisałem umowę nabycia akcji o wartości 2,5 mln zł, a jednocześnie podtrzymuję swoją gotowość do objęcia wszystkich oferowanych w ramach emisji walorów, na które nie zapiszą się inni inwestorzy. Dlatego przyjąłem ofertę złożoną formalnie przez spółkę na kolejne 3 mln akcji. Na tym etapie jednak nie została w tym zakresie podpisana umowa, by nie zamykać drogi uprawnionym inwestorom, którzy chcieliby jeszcze wziąć udział w tej emisji - powiedział cytowany w komunikacie spółki Sylwestek Cacek. - Widzimy zainteresowanie akcjami Sfinksa, co potwierdza też dokonana już wpłata na 0,5 mln zł – dodał.

Sfinks zobowiązał się w umowie z bankiem do podwyższenia kapitału zakładowego o co najmniej 5,5 mln zł. W ramach emisji akcji serii P spółka zaoferowała od 2 do 6 mln akcji. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji posiadają akcjonariusze z udziałem co najmniej 1 proc. w kapitale spółki. Termin na zawarcie umów objęcia walorów, a także dokonywanie wpłat za akcje, mija 29 lipca 2019.

Sfinks Polska, spółka zarządzająca 182 lokalami gastronomicznymi działającymi pod szyldami Sphinx, Piwiarnia Warki, Chłopskie Jadło i WOOK, chce do 2022 roku mieć co najmniej 400 lokali, a także nawiązać współpracę z nie mniej niż 1000 punktów gastronomicznych w ramach programu afiliacyjnego.