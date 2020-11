Canal+ ceni się za treści

Startuje oferta publiczna Canal+ Polska, która może być warta 1,3 mld zł. Spółka w tradycyjnej płatnej telewizji wielkiego pola do popisu nie ma, ale kusi wizją rozwoju w internecie

Po spektakularnym debiucie Allegro szykuje się druga w tym roku duża oferta publiczna na warszawskiej giełdzie. We wtorek prospekt emisyjny opublikował Canal+ Polska, który teraz rusza z budową księgi popytu wśród instytucji i przyjmowaniem zapisów od inwestorów indywidualnych. Zgodnie z harmonogramem oferty zapisy drobnych inwestorów wystartują w środę, 4 listopada, i potrwają do 9 listopada. Dzień później ustalona zostanie cena emisyjna. Na razie podano cenę maksymalną, po jakiej mogą zostać sprzedane akcje. To 60 zł, co oznacza, że do inwestorów trafią walory warte maksymalnie 1,297 mld zł.