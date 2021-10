Francuskie sieci supermarketów Carrefour i Auchan zakończyły rozmowy o połączeniu i stworzeniu giganta generującego 110 mld EUR sprzedaży rocznie, informuje Reuters.

Agencja przypomina, że fuzja francuskich sieci supermarketów i stworzenie gracza posiadającego prawie 30 proc. rynku to pomysł szefa Carrefour Alexandre’a Bomparda. Spółki jednak nie dogadały się, bo potencjalne połączenie okazało się zbyt skomplikowane jeśli chodzi o strukturę i wycenę, dowiedział się nieoficjalnie Reuters.

fot. Bloomberg

Informator agencji powiedział, że Auchan oferował Carrefour 21,50 EUR za akcję, wyceniając go na 16,8 mld EUR. To ponad 30 proc. więcej niż wynosiła wartość spółki w ubiegłym tygodniu. Carrefour zakończył jednak negocjacje po tym jak jego największy akcjonariusz, rodzina Moulin, sprzeciwiła się transakcji głównie z powodu zbyt niskiej jej zdaniem wyceny. Źródło Reutersa zbliżone do rodziny Moulin twierdzi jednak, że jej sprzeciw wynikał przede wszystkim z „braku branżowego sensu”, a także obaw dotyczących konkurencji i zagrożenia dla miejsc pracy we Francji.