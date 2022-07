Cellnex rezygnuje z przejęcia jednostki należącej do Deutsche Telekom

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez osoby, które prosiły o nieujawnianie ich tożsamości, Cellnex wycofał ofertę przejęcia jednostki operującej masztami telekomunikacyjnymi, ponieważ ,,Deutsche Telekom nie chciał pozbyć się stu procent kontroli nad tym biznesem’’.

– Pomimo faktu, że biznes antenowy w Niemczech byłby strategicznym ruchem dla Cellnexu... Wierzymy, że wzrost firmy w najbliższych latach będzie widoczny dzięki już dokonanym zakupom – powiedział analityk z Banco Sabadell.

Wyceniana na 18 mld EUR transakcja mogła stać się największą w tym roku dokonaną w Niemczech oraz drugą co do wielkości w Europie. Ustąpiła by ona jedynie wartemu 58 mld EUR przejęciu przez rodzinę Benetton i amerykański fundusz Blackstone włoskiej grupy infrastrukturalnej Atlantia.