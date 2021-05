Cena emisji CO2 ustanowiła nowy rekord. Padła bariera 50 EUR

Wycena pozwoleń na emisję CO2 w Unii Europejskiej przebiła psychologiczny poziom 50 EUR za tonę. A będzie jeszcze drożej.

Jak na razie, najbardziej widocznym efektem wdrażanej transformacji energetycznej, mającej poprawić stan klimatu i przeciwdziałać nadmiernemu jego ociepleniu jest wzrost kosztów emisji CO2, które mocno uderzają w koszty działalności firm, a na końcowym etapie, w samych konsumentów.

Głównym elementem realizacji planu ograniczenia szkodliwych emisji jest system limitów i handlu nimi. Wraz ze wzrostem ceny kontraktów terminowych na emisję CO2, zanieczyszczanie staje się droższe i zmusza przemysł do szukania czystszych źródeł energii i działalności.

Nie dziwi więc postępujący wzrost wyceny pozwoleń na emisje CO2.

We wtorkowy poranek notowania kontraktów zwyżkowały o 1,3 proc. osiągając na giełdzie ICE Futures Europe poziom 50,05 EUR za tonę. W lipcu zeszłego roku wycena po raz pierwszy przekroczyła 30 EUR/t.

Zdaniem analityków, to nie koniec zwyżkowej presji i najprawdopodobniej do końca 2021 r. aprecjacja dojdzie do poziomu 75 EUR.

Przebicie 50 EUR ma ogromne znaczenie, gdyż była to przez wiele lat cena docelowa dla wielu inwestorów. Oczekujemy dalszej zwyżki, ale osiągnięcie poziomu 100 EUR będzie już wymagało bardzo trudnych i czasochłonnych dyskusji politycznych – ocenia Ulfa Ek, dyrektor ds. inwestycji w funduszu hedgingowym Northlander Commodity Advisors.

Na 14 lipca Komisja Europejska zaplanowała prezentację pakietu rozporządzeń, które pozwolą uchwalić nowy cel emisyjny na 2030 r. Zgodnie z nim, emisja gazów cieplarnianych ma być zredukowana o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.