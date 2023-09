Cena ropy mocno wzrosła. Notowania ropy najwyżej od 9 miesięcy

Ceny ropy naftowej w piątek zanotowały wzrost o około 1 procent, osiągając najwyższe poziomy od dziewięciu miesięcy. To efekt rosnących kontraktów terminowych na olej napędowy w Stanach Zjednoczonych oraz obaw związanych z zamknięciem dostaw ropy – podaje agencja Reuters.

Ceny kontraktów terminowych na ropę Brent podczas piątkowej sesji podniosły się o 87 centów, co stanowi aprecjację o 1 proc., osiągając poziom 90,79 USD za baryłkę. Jednocześnie cena ropy naftowej West Texas Intermediate (WTI) wzrosła o 82 centy, co stanowi wzrost o 0,9 procent, docierając do pułapu 87,69 USD.

Oba główne benchmarki ropy naftowej pozostają w obszarze technicznie wykupionym przez szósty dzień z rzędu. Notowania ropy Brent zbliżają się do swojego najwyższego zamknięcia od 16 listopada, a ropy WTI od 11 listopada.

W ciągu tygodnia oba benchmarki zyskały około 3 procent, kontynuując wzrosty po zeszłotygodniowym wzroście o około 5 procent dla ropy Brent i około 7 procent dla ropy WTI.