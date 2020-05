Cena ropy naftowej dodała gazu

Ledwie miesiąc temu obserwowaliśmy ujemne ceny kontraktów na ropę naftową. Od końca kwietnia trwa hossa, okupiona cieżkimi stratami amerykańskich nafciarzy

„Dantejskie sceny na nowojorskim rynku kontraktów terminowych na ropę naftową rozegrały się w poniedziałek, 20 kwietnia. (…) Handlujący z rosnącym zdumieniem patrzyli, jak kurs tego instrumentu stopniowo spadał z 15 do 10 USD, by potem w kilka minut runąć do 1 centa. A gdy kierownictwo nowojorskiej giełdy towarowej zmieniło zasady i zezwoliło na spadek cen poniżej zera, (…) przy śladowym obrocie ceny tego »papieru« spadły do minus 40 USD” — pisaliśmy raptem miesiąc temu.