Ceny gazu poszły mocno w górę

Agencja donosi, że kontrakty terminowe na gaz ziemny drożeją o 36 proc.

Europejskie ceny gazu wzrosły w pewnym momencie do 128 EUR za MWh, a przed godziną 8:45 w Amsterdamie lekko wyhamowały do 15 proc. - 109 EUR. Z kolei wycena niemieckiej energii z opcją realizacji w przyszłym roku, która jest europejskim benchmarkiem, zyskała aż 13 proc. rosnąc do 165 EUR za megawatogodzinę.

Obawy związane ze spowolnieniem działalności przemysłowej spowodowały z kolei, że ceny emisji dwutlenku węgla spadły aż o 9,1 proc. do 80,12 EUR za tonę.

To reakcja rynku na wdrożenie kolejnych sankcji, choć wyłączone są z nich kwestie energetyczne. Spekuluje się, że być najprawdopodobniej nie jest to jeszcze koniec ograniczeń nakładanych na reżim Putina, a co gorsze, rośnie ryzyko poważnego odwetu ze strony Rosji.

Eksperci podkreślają, że Europa jest bardzo mocno uzależniona od Rosji, dotyczy to około 1/3 gazu, a wiele z tych dostaw realizowane jest rurociągami przez Ukrainę.