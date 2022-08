Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Benchmarkowa cena ropy naftowej w USA z dostawą we wrześniu spadła w poniedziałek o 4,73 USD, docierając do poziomu 93,89 USD za baryłkę. Ropa Brent z dostawą w październiku zanotowała z kolei spadek o 3,94 USD, dochodząc do pułapu 100,03 USD za baryłkę.