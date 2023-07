Ceny ropy zniżkują

Ceny ropy w piątek nieznacznie spadają, ale mimo to są na dobrej drodze do piątego tygodnia z rzędu wzrostów. Wynika to z tego, że inwestorzy zakładają, że solidne cięcia popytu i podaży utrzymają ceny na wysokim poziomie – podaje agencja Reuters.

