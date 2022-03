Amerykański koncern naftowy Chevron podniósł we wtorek prognozy dotyczące nakładów na program wykupu akcji, pisze Reuters.

Drugi co do wielkości amerykański producent ropy naftowej zamierza wydawać na wykup akcji od 5 do 10 mld USD rocznie. Poprzednio informował, że nakłady na ten cel wyniosą od 3 do 5 mld USD rocznie.

Firma utrzymała swoją wcześniejszą prognozę rocznych wydatków na wydobycie na poziomie od 15 do 17 mld USD do 2026 roku. Spodziewa się także obniżenia kosztów operacyjnych na baryłkę o ponad 10 proc. w stosunku do poziomu z zeszłego roku.