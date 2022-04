Chiński zakład Tesli wyeksportował rekordowo mało aut

W marcu 2022 r. na eksport trafiło zaledwie 60 samochodów Tesli pochodzących z megazakładu w Szanghaju. Tymczasem łączna wartość dostaw z tej fabryki wyniosła 65 814 z czego aż 65 754 sztuki trafiły na rynek wewnętrzny.

Marzec okazał się bardzo udanym miesiącem dla amerykańskiej firmy, której założycielem i dyrektorem generalnym jest ekscentryczny miliarder, Elon Musk. Produkcja w Chinach była najwyższa od grudnia i to mimo faktu, że zakłada w Szanghaju zmuszony był do sześciodniowej przerwy z uwagi na braki w dostawach części. Wynik za kwiecień może być jednak gorszy, gdyż od 28 marca fabryka znów została zamknięta z uwagi na lockdown wprowadzony po gwałtownym wzroście liczby infekcji Covid-19.

Ogólna sprzedaż samochodów osobowych w Chinach spadła w marcu o 10,9 proc. rok do roku do 1,61 mln pojazdów, wynika z danych zaprezentowanych przez PCA. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła jednak o 25,3 proc. Dostawy pojazdów napędzanych nową energią (NEV) w Chinach wzrosły o 137,6 proc. w ujęciu rocznym do 445 tys. sztuk.