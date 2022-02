Chińskie banki ograniczają finansowanie rosyjskich towarów

Co najmniej dwa z największych chińskich banków państwowych - Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) i Bank of China, ograniczają finansowanie zakupów rosyjskich towarów - informuje Bloomberg.

Jak ustaliła agencja, jednostki offshore ICBC zaprzestały wystawiania akredytyw denominowanych w dolarach amerykańskich na zakup rosyjskich towarów. Akredytywy denominowane w juanach są nadal dostępne dla niektórych klientów pod warunkiem uzyskania zgody ze strony przedstawicieli wyższego szczebla kierowniczego banku.