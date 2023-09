Chińskie banki ponownie zyskują. Presja państwa i tak ciąży

Dwa z największych chińskich banków opublikowały wyniki za pierwsze półrocze 2023 r. Okazało się, że ich zyski wzrosły, jednak pożyczkodawcy zarzucają władzom, że niewywiązanie się zobowiązań wpłynęło na jakość aktywów - przekazał w środę Reuters.

Industrial and Commercial Bank of China oraz Bank of China (BoC) odnotowały wzrost zysków w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. odpowiednio o 1,2 proc. i 0,78 proc. w skali rocznej. Chińscy pożyczkodawcy zmagają się z takimi problemami, jak niskie oprocentowanie kredytów i presja ze strony rządu na wspieranie gospodarki. Sytuację pogarszają dodatkowo długi zaciągnięte przez dużych deweloperów nieruchomości.

“Niektóre regionalne platformy finansowe, które mają słabe wsparcie fiskalne doświadczyły m.in. niewypłacalności” - powiedział Liu Jiandong, dyrektor ds. ryzyka w BoC. Zapewnił zarazem, że jakość aktywów pozostaje pod kontrolą mimo nieznacznego spadku.

Obaj pożyczkodawcy odnotowali w pierwszym półroczu 2023 r. malejącą marżę odsetkową netto (NIM - Net Interest Margin, która jest kluczowym wskaźnikiem rentowności. Oznacza to, że pożyczkodawcy są pod presją, by zwiększyć wsparcie kredytowe dla zmagającej się z trudnościami gospodarki.