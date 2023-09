Chiny będą kontrolowały zakupy dolara na dużą skalę

Bank Ludowy Chin zaostrzył kontrolę masowych zakupów dolara przez krajowe firmy, ponieważ narasta presja deprecjacyjna na juana - przekazał w poniedziałek Reuters.

Firmy, które chcą zakupić 50 mln USD bądź więcej, będą teraz potrzebowały zgody banku centralnego. W weekend instytucja miała zorganizować spotkanie z niektórymi komercyjnymi pożyczkodawcami. “Proces zatwierdzania zostanie przedłużony. Ostatnia deprecjacja juana była zbyt poważna i wiele osób spodziewa się, że waluta osłabi się powyżej 7,5 za dolara” - dowiedział się Reuters od swojego źródła.

Walka z deprecjacją

Bank centralny miał nakazać niektórym pożyczkodawcom, by wstrzymywali się od znaczących zakupów dolara w imieniu ich klientów korporacyjnych. Dyrektywa została wydana, ponieważ juan spadł o ok. 6 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego w tym roku do poziomów, które ostatnio obserwowano podczas kryzysu finansowego w 2008 r.

Chiny intensyfikują w ostatnim czasie wysiłki na rzecz spowolnienia tempa spadków juana poprzez ustalanie silniejszych niż oczekiwano średnich fixingów. Organy regulacyjne ds. walut kazały niektórym pożyczkodawcom ograniczyć bądź odroczyć zakupy dolarów amerykańskich.