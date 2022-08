Chiny coraz ostrzej bronią juana

Bank centralny na razie wykorzystuje do wsparcia chińskiej waluty wysokie fixingi. W środę szósty raz z rzędu ustalił dzienną stopę referencyjną na poziomie znacznie wyższym niż oczekiwał rynek. Dzisiaj był to pułap 6,8906 za dolara, co jest wartością o 177 pipsów wyższą niż mediana prognoz. To drugi tak wysoki fixing w wykonaniu PBOC po tym jak we wtorek różnica sięgnęła rekordowych 249 pipsów i była najwyższa od co najmniej 2918 r., kiedy to rozpoczęto rejestrowanie i archiwizowanie takich działań.

Mimo podejmowania coraz ostrzejszych „interwencji”, chińska waluta pozostaje pod presją spadkową, zbliżając się do kluczowego poziomu 7 za dolara, ostatnio widzianego w lipcu 2020 r.

W tzw. handlu offshore juan był w środę rano wyceniany na 6,9109 za dolara zyskując 0,2 proc.

Jak twierdzą analitycy, wyraźnie widać postępującą determinację zarówno chińskich władz, jak i banku centralnego do przeciwdziałania nadmiernemu osłabieniu juana i prób zapobieżenia przekroczeniu psychologicznego poziomu 7. Niemniej jedna, dotychczasowe działania koncentrują się jak na razie wyłącznie próbach stabilizacji bez bezpośrednich interwencji na samym rynku walutowym, choćby poprzez sprzedaż walut obcych czy skup juana.

Część analityków, w tym przedstawiciele banku Goldman Sachs Group wieszczą jednak dalsze osłabienie juana i przekroczenie ważnego poziomu wsparcia na wysokości 7 za dolara w ciągu najbliższych trzech miesięcy, ponieważ chińska gospodarka wyraźnie zwalnia.