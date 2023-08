Chiny i Fed wywołują przecenę na giełdach Łukasz Zembik, analityk TMS Brokers

Rozczarowujące dane dotyczące aktywności gospodarczej w lipcu, inflacja poniżej zera oraz ponowne obawy dotyczące sektora nieruchomości i równoległego sektora bankowego sprawiają, że decydenci polityczni Chin muszą działać szybko. Oprócz doniesień z Państwa Środka nastroje w tym tygodniu popsuł Fed swoim protokołem z ostatniego posiedzenia FOMC. Nasdaq 100 znalazł się najniżej od pierwszej połowy czerwca. Aktualna korekta na indeksie technologicznym jest największa w całym impulsie wzrostowym, który trwa od jesieni ubiegłego roku. Trwa również przecena na obligacjach amerykańskich. Powoduje to, że rentowności 10-letnich „papierów” zbliżyły się do poziomów z 2007 roku. Dolar jest w ofensywie a kurs EUR/USD sukcesywnie zniżkuje, choć rozmiar spadków jest wciąż umiarkowany. Dominacja USD powoduje, że pod presją znalazł się polski złoty, który z reguły w okolicznościach podwyższonej awersji do ryzyka traci. Tak jest i tym razem.

